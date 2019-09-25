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"Стой": Нюша станцевала стриптиз

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha
Артистка засветилась в кадрах "для взрослых"

Анна Шурочкина, больше известная как Нюша, снялась в провокационном видео. В ролике она чувственно двигала ягодицами и эффектно сбрасывала одежду. Муж, наблюдавший за этим стриптизом, не сдержал эмоций.

"Стой, стой, стой... Что это там? Так, все... Это уже для взрослых пошло",

– сказал он и прерватил съемку, которую сначала вел в ожидании выступления "своей любимой", а потом опубликовал в сторис Instagram.

Как видно из ролика с зажигательным танцем, спустя всего девять месяцев после родов Нюша выглядит отлично – подтянутая фигура, стройные ноги и аппетитные ягодицы. Возможно, поэтому в Сети решили, что Нюша после рождения ребенка "чувствует себя суперсекси",  пишет телеграмм-канал "Только никому".

Певица с головой ушла в работу. Она много гастролирует. Фанаты восхищены тем, как выглядит молодая мама. "Ты такая милашка", "Вау... шикарна!", "Красавица", "Твои глаза сводят меня с ума", – хвалят они ее в соцсети. 

В  2017 г. Нюша вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В ноябре 2018-го у супругов родилась дочь. Беременность певица и ее благоверный долго скрывали.

Полина ДОРОЖКИНА
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