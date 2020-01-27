Звезда сексуально изогнулась на пляже

Нюша поделилась со своими поклонниками очередным пляжным фото. Звезда встала вполоборота у кромки прибоя, позволив любопытным оценить ее женственную фигуру и округлые прелести. Рваный черный купальник лишь подчеркнул достоинства певицы, не скрыв ничего существенного.

"Красавица Ню", "у нее шикарная фигура стройняшка", "фото... просто огонь", "Жопа видная", "Ух горячо", "Афигенная попка сладкая, жгучая", "мне кажется, или у Нюши фигура после рождения дочки стала лучше, чем была до?", "Нужно принести огнетушитель срочно Горим! Ню ты огонь", "Взгляд не оторвать. Завораживает", – написали фанаты певицы на ее страничке в Instagram. Всего за час новый пост собрал больше 39 тыс. отметок "Нравится".

Впрочем, некоторые решили, что снимок слишком уж откровенный: "Фотки для тиндера не должны быть в инсте". Другие обвинили Нюшу в использовании фоторедактора: "Жопа как жопа... Зафотожопегная". Офография и пунктуация оригиналов сохранены.

Ранее Нюша поразила публику, заявив, что они с супругом назвали свою дочку Симбой. Поклонники до сих пор надеются, что певица просто пошутила и пока просто не хочет раскрывать имени наследницы. Звезда любит фотографироваться на пляже и очень внимательно выбирает купальники.