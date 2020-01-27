"Горячо": Нюша похвалилась крепким тылом в рваном наряде
Нюша поделилась со своими поклонниками очередным пляжным фото. Звезда встала вполоборота у кромки прибоя, позволив любопытным оценить ее женственную фигуру и округлые прелести. Рваный черный купальник лишь подчеркнул достоинства певицы, не скрыв ничего существенного.
"Красавица Ню", "у нее шикарная фигура стройняшка", "фото... просто огонь", "Жопа видная", "Ух горячо", "Афигенная попка сладкая, жгучая", "мне кажется, или у Нюши фигура после рождения дочки стала лучше, чем была до?", "Нужно принести огнетушитель срочно Горим! Ню ты огонь", "Взгляд не оторвать. Завораживает", – написали фанаты певицы на ее страничке в Instagram. Всего за час новый пост собрал больше 39 тыс. отметок "Нравится".
Впрочем, некоторые решили, что снимок слишком уж откровенный: "Фотки для тиндера не должны быть в инсте". Другие обвинили Нюшу в использовании фоторедактора: "Жопа как жопа... Зафотожопегная". Офография и пунктуация оригиналов сохранены.
Ранее Нюша поразила публику, заявив, что они с супругом назвали свою дочку Симбой. Поклонники до сих пор надеются, что певица просто пошутила и пока просто не хочет раскрывать имени наследницы. Звезда любит фотографироваться на пляже и очень внимательно выбирает купальники.
Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева
Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой
"А как же взносы": над россиянами нависла угроза изгнания из ПАСЕ
Делегаты 5 стран оспорили возвращение нашей делегации в организацию
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик