Певица присела у клумбы в топе с глубоким декольте

Нюша поделилась с подписчиками еще одной фотографией из путешествия. Звезда присела на клумбу около бассейна, широко расставив ноги, при этом высоко задрав левую. Певица снялась в белом обтягивающем топе с глубоким декольте, широких спортивных штанах черного цвета и массивных кроссовках. Образ Нюша дополнила поясной сумкой, а волосы убрала назад.

Подписчики артистки восхитились ее внешним видом: "Очень красивая, Нюшик", "Класс", "Крутой образ, ты выглядишь супер", "Любимка", "Отличная фотография", "Хороша", "Невероятно красиво выглядите", "Вот это да".

"Нюша бродяга", – также прокомментировал спортивный образ Нюши один из подписчиков на ее странице в "Инстаграм".

В описании к посту певица решила затронуть важную тему – Нюша посвятила свою публикацию проблемам экологии. Артистка напомнила о вреде пластиковых пакетов и отметила, что сама их давно не использует. Некоторые подписчики поддержали Нюшу: по их словам, они так же как и девушка носят с собой хлопковые сумки. Другие же признались, что пока от пластика отказаться не могут.

В своем "Инстаграм" Нюша говорит не только на значимые для нее темы, но и публикует пляжные фотографии, по мнению некоторых подписчиков, чересчур откровенные.

Так, ранее певица в открытом купальнике встала на колени, продемонстрировав обнаженные бедра.