Петра Красилова отпустили лечиться домой

Как удалось выяснить журналистам, известный актер Петр Красилов пополнил ряд звезд, подцепивших COVID-19. По данным телеграм-канала Mash, накануне Красилов почувствовал себя плохо и вызвал бригаду скорой помощи.

Приехавшие медики осмотрели 42-летнего артиста и решили забрать его для проведения диагностики. Красилову сделали компьютерную томографию легких и провели комплексное исследование. Результаты показали, что актер болен COVID-19.

Как отмечает интернет-ресурс, состояние Красилова не вызвало опасения у врачей, и ему разрешили лечиться на дому.

Широкому зрителю артист запомнился своими работами в сериалах "Не родись красивой" и "Бедная Настя". В историческом телепроекте Красилов сыграл главную роль – князя Михаила Репнина – и сразу завоевал любовь зрителей.

Напомним, новой инфекцией заразились уже немало звезд. Среди них писатель Борис Акунин, знаменитый певец Стас Михайлов, народная артистка Надежда Бабкина и другие.



Надежда Бабкина недавно вылечилась, о чем сообщила поклонникам. Звезду выписали из больницы после тяжелого лечения, и теперь она находится дома.