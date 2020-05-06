Актриса скончалась в возрасте 68 лет

Не стало популярной в СССР артистки Татьяны Паркиной. Звезда не дожила до 69 лет. О кончине проинформировали в пресс-службе Союза кинематографистов.

Там же рассказали, что Паркина обладала мощнейшим вокалом. Еще будучи студенткой Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), она часто выступала с романсами.

В перерывах между съемками актриса гастролировала с Московским объединением музыкальных ансамблей. С 1980-х гг. она полностью посвятила себя певческой деятельности. В начале 2000-х Татьяна вернулась на экран и снималась в сериалах.

Зрители помнят Паркину по ролям в таких картинах, как "Мимино", "Красное и черное", "Зависть богов". Кроме того, Татьяна сыграла Марту в полюбившейся многим картине "Не могу сказать "прощай".



