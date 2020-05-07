В организме певицы нашли антитела

Популярная американская певица Мадонна рассказала своим подписчикам, как переболела коронавирусной инфекцией. Оказалось, поп-звезда подцепила вирус еще в середине марта.

О своем опыте борьбы с коронавирусом певица сообщила на страничке в "Инстаграме". Мадонна решила сдать кровь на диагностику и оказалось, что у нее есть антитела к заразе. Таким образом выяснилось, что артистка уже болела COVID-19.

После получения результатов исследования Мадонна вспомнила, что в середине марта, находясь во Франции, сильно заболела. Певице нездоровилось во время ее турне Madam X, поэтому выступления приходилось постоянно отменять и переносить.

Причем тогда нездоровилось не только поп-звезде, но и всем членам ее команды. Музыканты были уверены, что болеют тяжелой формой гриппа. Теперь же выяснилось, что певица перенесла коронавирусную инфекцию.

"Когда у вас находят антитела, это означает, что вы уже перенесли болезнь, что случилось со мной в конце моего тура в Париже, примерно 7 недель назад", – написала в своем блоге знаменитость.

Напомним, по данным института Хопкинса, который приводит статистику по коронавирусу онлайн, сейчас на родине артистки – в США – зафиксировано 1228629 случаев заражения.

Ранее "Утро" сообщало о состоянии здоровья российской звездной певицы Надежды Бабкиной. Артистка перенесла коронавирус в больнице и теперь находится дома.