Шаляпин показал редкое видео с постельными кадрами

Артист поделился с поклонниками ретроклипом

Бывший возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин нашел способ поднять настроение своим подписчикам в карантин.Певец опубликовал старый видеоклип с пикантными сценами.

На первых кадрах обнаженный до пояса артист просыпается в кровати с двумя молодыми красавицами. На одной из них розовый лиф. Затем любимец дам бальзаковского возраста оказывается на диване в окружении длинноногих красоток.

"Ой при лужку" 2011 год. Этот клип всегда поднимает настроение", – подписал видео артист.

Поклонникам Шаляпина его подарок понравился. "Очень колоритно", "Прохор, Вы потрясающий! Ваш голос и песни хочется слушать часами... клип проникновенный! А уж какой Вы красавчик, в любом амплуа", "Круто!!! Весело, легко! И красиво!", – писали с восхищением артисту.

Ранее стало известно о новой возможной причине расставания Шаляпина и Цымбалюк-Романовской.