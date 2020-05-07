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Шаляпин показал редкое видео с постельными кадрами

Шаляпин показал редкое видео с постельными кадрами
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Артист поделился с поклонниками ретроклипом

Бывший возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин нашел способ поднять настроение своим подписчикам в карантин.Певец опубликовал старый видеоклип с пикантными сценами. 

На первых кадрах обнаженный до пояса артист просыпается в кровати с двумя молодыми красавицами. На одной из них розовый лиф. Затем любимец дам бальзаковского возраста оказывается на диване в окружении длинноногих красоток. 

"Ой при лужку" 2011 год. Этот клип всегда поднимает настроение", – подписал видео артист. 

Поклонникам Шаляпина его подарок понравился. "Очень колоритно", "Прохор, Вы потрясающий! Ваш голос и песни хочется слушать часами... клип проникновенный! А уж какой Вы красавчик, в любом амплуа", "Круто!!! Весело, легко! И красиво!", – писали с восхищением артисту. 

 

Ранее стало известно о новой возможной причине расставания Шаляпина и Цымбалюк-Романовской.

Марина МОНРО

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