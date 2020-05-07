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Известная российская модель снялась в трусах

Известная российская модель снялась в трусах
Алеся Кафельникова. Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС
Звезда поделилась снимком на самоизоляции из ванной

Одна из самых популярных российских моделей Алеся Кафельникова на время карантина осталась в Москве. Звезда поделилась откровенным кадром в соцсетях – 21-летняя девушка снялась в нижнем белье.

Кафельникова, которую Forbes номинировал в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет, сфотографировалась в зеркало в ванной комнате. На плечи супермодель накинула вязаный кардиган розового цвета. Снимок появился в Инстаграм-историях Алеси.

Международную карьеру модели девушка начала еще в 14 лет. Сейчас дочь теннисиста Евгения Кафельникова участвует в показах Burberry, Chanel и других известных брендов. Кроме того, в декабре 2019 г. девушка снялась для обложки китайского Vogue.

Скриншот instagram.com/kafelnikova_a/

Модельная карьера Кафельниковой возобновилась после громкого скандала в 2018 г.: девушка вернулась из реабилитационного центра, где оказалась из-за проблем с наркотиками. Кроме того, модель, по ее словам, страдала от расстройства пищевого поведения, а также долгое время не общалась со своим отцом.

Ранее американская супермодель Белла Хадид снялась обнаженной с помощью видеосвязи.

Карина СИРАЗОВА

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