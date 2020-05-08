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"В моем возрасте не отказывают": Лолита откровенно рассказала об интимной жизни

"В моем возрасте не отказывают": Лолита откровенно рассказала об интимной жизни
Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица призналась, что завела отношения с новым мужчиной

Певица Лолита Милявская раскрыла подробности своей личной жизни в разговоре по душам с телеведущей Екатериной Андреевой. Звезда призналась, что не жалеет ни об одной половой связи, случившейся в ее жизни.

Артистка уверена, что все любовные истории и мужчины, которые появлялись в ее жизни, – ценный опыт, позволивший ей стать увереннее и мудрее.

Женский разговор в прямом эфире на странице Екатерины Андреевой в "Инстаграм" был откровенным – Лолита не стала скрывать, что сейчас находится в отношениях. Однако личность нового возлюбленного она решила сохранить в тайне.

Звезда не хочет афишировать имя избранника, так как не уверена, что из этой связи вырастет серьезный и крепкий союз. Лолита с уверенностью заявила, что выходить замуж не собирается. Она счастлива в новых отношениях и не хочет торопить события.

При этом знаменитость искренне призналась, что не жалеет ни об одном мужчине в своей жизни. "В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум", – заявила Милявская.

По подсчетам звездной певицы, она провела в роли супруги 32 года своей жизни. Теперь знаменитость настроена на роман без обязательств. Артистка рассказала, что возлюбленный с пониманием относится к ее желаниям и не давит на нее.

Ранее Лолита сообщила о покушении бывшего мужа на ее жизнь.

Ольга ФЕДОРОВА

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