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Лолиту пытался отравить бывший муж

Лолиту пытался отравить бывший муж
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица сообщила о покушении мужчины на свою жизнь

Лолита рассказала, что ее бывший муж Дмитрий Иванов подвергал ее воздействию препаратов, которые довели певицу до лежачего состояния. Артистка поделилась, что возможная причина отравления – попытка взять полную опеку над ней. 

Лолита объяснила, почему судится с бывшим мужем. Оказалось, что мужчина давал супруге таблетки, которые вызвали у нее приступы панических атак и резко усугубили состояние здоровья. 

По словам певицы, после анализа лекарств стало ясно, то они являлись сильнодействующими препаратами и медленно отравляли ее. Лолита рассказала об отношениях с бывшим мужем в интервью Ирине Шихман в проекте "А поговорить?".

Лолита также отметила, что поймала свою домработницу на воровстве. После 15-летней работы женщина была уволена, когда Лолита застукала ее за выниманием денег из сумочки. Более того, работница была связана с наркотиками, которые певица обнаружила в своем доме. 

Певица нашла в ящике для лекарств наркотики, которых хватало для распространения. Полицейские посоветовали ей оставить доказательства и проверить, что с ними произойдет дальше с помощью камер видеонаблюдения. 

Камеры зафиксировали, что наркотики вынесла домработница Лолиты с помощью массажистки, которая регулярно приходила в ее дом.

Ранее "Утро" рассказало, что Лолита нажилась на разводе.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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