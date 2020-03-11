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Лолита нажилась на разводе

Лолита нажилась на разводе
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнительница "Титаника" собирает стадионы сочувствующих зрителей

Певица Лолита Милявская, сердце и безымянный палец от кольца которой освободились в прошлом году, могла неплохо заработать на громком разводе, полагает концертный директор Сергей Лавров. После разрыва отношений с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым артистка вновь на пике популярности.

Билеты на ее концерты раскупаются как горячие пирожки, что, понятное дело, гарантирует аншлаги в залах, где Лола выступает. Хотя до этого у нее наблюдался зрительский кризис. 

"Это все из-за того, что народ у нас простой, любит сопереживать. Посмотрите на нашу глубинку: там каждая вторая женщина брошена", – объяснил Лавров в интервью "Собеседнику", напомнив, что примерно такая же история в свое время произошла с Валерией. 

Впрочем, что одной, что другой звезде развод пошел на пользу. Так, после того, как брак исполнительницы "Титаника" распался, она даже внешне преобразилась, отметил собеседник издания. По словам концертного директора, замужние женщины перестают следить за собой, тогда как свобода от предательских отношений – это стимул взять себя в руки. Лавров подчеркнул, что Милявская "очень сильно похудела", как и бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко. 

Фоторепортаж
Драки и измены: самые громкие разводы 2019 года
Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Алена Водонаева. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Ани Лорак. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Ксения АНДРЕЕВА

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