У известного певца остановилось сердце

Вокальная легенда Хиллард Аткинсон умер в Соединенных Штатах Америки. Знаменитый певец, больше известный по прозвищу Sweet Pea (Душистый Горошек), ушел из жизни еще 5 мая, однако информация о его смерти появилась только недавно.

Причиной смерти легендарного исполнителя стал сердечный приступ, сообщает издание Billboard.

Аткинсон родился 20 сентября 1945 г. в штате Огайо. Позже будущий легендарный вокалист переехал в Детройт. Там он был простым работником и трудился на конвейере завода "Крайслер", а в свободное время пел в малоизвестной группе Hi Energy.

Судьбоносная встреча талантливого исполнителя произошла в конце 1970-х годов. Тогда он познакомился с Доном "Уосом" Фагерсоном. Впоследствии этот человек был главой важнейшего джазового лейбла Blue Note Rec. Певец стал частью коллектива Фагерсона и начал свое восхождение на олимп славы.

Хиллард Аткинсон сотрудничал с такими звездами, как Игги Поп, Боб Дилан, Элтон Джон, Вилли Нельсон и другими.

Ранее стало известно о смерти вокалиста популярной группы Bad Company Брайана Хоу.