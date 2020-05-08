Популярный певец 90-х раскрыл причину перемен во внешности
Андрей Губин, не раз заявлявший о своей болезни, уже долгое время редко появляется на публике. Однако сейчас он решил выйти на связь с поклонниками, чтобы объяснить, с чем связан его внешний вид. Как оказалось, звезда 90-х занимается спортом – за неделю певец проезжает на велосипеде около 100 км.
Такие серьезные нагрузки сказываются на внешности Губина. Артист признает, что выглядит "страшно", но все это из-за усталости и бессонницы. Музыкант встает в 5 утра и занимается спортом, чтобы "тестировать свое состояние".
Андрей Губин не скрывает, что выглядит старше своего возраста, но уверяет, что чувствует себя он лучше. Более того, знаменитость хочет вырваться на море, чтобы позагорать.
Изматывающие занятия спортом и загар, вероятно, связаны с тем, что певец планирует вернуться на сцену. В разговоре с журналистами он заявил, что записывает новые песни и уверяет – он способен сделать хороший музыкальный номер, за который ему не будет стыдно, – пояснил он "Стархит".
Андрей Губин покорял поклонников своими песнями в 90-е годы, а затем резко пропал с экранов и радио. Как оказалось, артист тяжело болеет. В 2019 году он объяснил, что страдает от невротического заболевания, из-за чего и скрывался от публики.
Сейчас Губин, похоже, решил бороться с болезнью и намерен вернуть былую славу с новыми хитами.
Анекдоты для взрослых: горячая подборка
Свежие приколы отвлекут от тяжелых мыслей
Раскрыт возможный сценарий пика COVID-19: новости о коронавирусе в России на 8 мая
Наша страна может избежать выраженного всплеска заболеваемости новой инфекцией
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Астролог из "Давай поженимся" рассказала о влиянии затмений на Россию в 2020 году
- Некуда девать: танкеры с нефтью отправили в кругосветку
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
- Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом
Здоровье
- Комплекс упражнений укрепит организм после 40 лет
- Похудевшая на 33 килограмма женщина раскрыла секрет стройности
- Польза в простом продукте: как повысить потенцию в домашних условиях
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик