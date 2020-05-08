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Популярный певец 90-х раскрыл причину перемен во внешности

Популярный певец 90-х раскрыл причину перемен во внешности
Андрей Губин. Кадр youtube.com
Артист рассказал о влиянии спорта на организм

Андрей Губин, не раз заявлявший о своей болезни, уже долгое время редко появляется на публике. Однако сейчас он решил выйти на связь с поклонниками, чтобы объяснить, с чем связан его внешний вид. Как оказалось, звезда 90-х занимается спортом – за неделю певец проезжает на велосипеде около 100 км.

Такие серьезные нагрузки сказываются на внешности Губина. Артист признает, что выглядит "страшно", но все это из-за усталости и бессонницы. Музыкант встает в 5 утра и занимается спортом, чтобы "тестировать свое состояние".

Андрей Губин не скрывает, что выглядит старше своего возраста, но уверяет, что чувствует себя он лучше. Более того, знаменитость хочет вырваться на море, чтобы позагорать.

Изматывающие занятия спортом и загар, вероятно, связаны с тем, что певец планирует вернуться на сцену. В разговоре с журналистами он заявил, что записывает новые песни и уверяет – он способен сделать хороший музыкальный номер, за который ему не будет стыдно, – пояснил он "Стархит".

Андрей Губин покорял поклонников своими песнями в 90-е годы, а затем резко пропал с экранов и радио. Как оказалось, артист тяжело болеет. В 2019 году он объяснил, что страдает от невротического заболевания, из-за чего и скрывался от публики.

Сейчас Губин, похоже, решил бороться с болезнью и намерен вернуть былую славу с новыми хитами.

Дарья ПЕТРОВА

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