Всплыла темная история о третьей супруге звезды "Кривого зеркала"

Журналисты всерьез взялись за прошлое юмориста Евгения Петросяна. На сей раз они раскопали историю о третьей жене комика Людмиле Шатровой. Оказалось, что бывшая возлюбленная юмориста перед разводом заболела онкологией. Тайну поведал близкий друг экс-супруги.

Источник рассказал, что последние годы женщина боролась с тяжелой формой рака. По его словам, новость о страшной болезни дошла и до Петросяна – артист был потрясен, несмотря на то что уже много лет жил со Степаненко.



В последнее время, по словам источника "Дни.ру", от Шатровой нет никаких известий. В соцсетях она в последний раз появлялась летом 2018 года.

Друзья экс-супруги юмориста рассказали, что она подала на развод, так как не выдерживала постоянных гастролей Петросяна. В то же время у него начался роман с Еленой Степаненко.

Подробности карьеры Людмилы Шатровой раскрыл ее коллега, с которым она работала много лет. Известный искусствовед и культуролог, в 1970-е она организовала визит художника Марка Шагала в СССР. Бывшая жена Петросяна также работала с Жаклин Кеннеди, первой леди США в 1960-е, и привезла выставку известного дизайнера Ив Сен-Лорана в Москву.

О браке с Петросяном Шатрова рассказывать не любила, вспоминает ее друг.

Тем временем, юморист продолжает делить имущество после развода со Степаненко. Ранее артистка открыла новые подробности судебных разбирательств.