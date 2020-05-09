Петросян раскрыл семейный секрет в День Победы
Сатирик Евгений Петросян в недавнем интервью рассказал историю из детства. Известно, что юморист родился в сентябре 1945 года, однако именно в День Победы его мама определилась с именем будущего ребенка.
Артист рассказывает, что она была сотрудником военного завода в те годы. Вместе со многими людьми она собралась на салюте, посвященном празднику, где ее приметил один из рабочих. Он назвал ее символом праздника, поскольку это был День Победы жизни над смертью. Беременная женщина, по его утверждению, сама по себе являлась олицетворением новой жизни.
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В тот момент мать юмориста и приняла решение о его имени. Он рассказывает, что, поскольку в те годы узнать пол ребенка не представлялось возможным, мама подобрала ему универсально имя как для девочек, так и для мальчиков. Евгений с древнегреческого переводится как “хорошо рожденный”.
Сам Петросян в интервью с изданием "Антенна Телесемь" утверждает, что очень рад тому, что стал Евгением в День Победы.
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