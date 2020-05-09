Машину спортсмена зарегистрировала камера наблюдения

СМИ сообщают, что Илья Авербух попал в список нарушивших самоизоляцию граждан. Машина фигуриста попала под взор камер наблюдения. Сообщается, что Range Rover, который по документам принадлежит спортсмену, был замечен во время движения по Северо-Восточной хорде со скоростью, превышающей 100 км/ч.

Как сообщает "Собеседник", за несоблюдение требований режима повышенной готовности на авто выписали штраф 5 000 рублей на имя Ильи Изяславовича Авербуха.

Это далеко не первый штраф фигуриста за неаккуратное вождение. Всего за ним числится нарушений на 72 тысячи рублей, зарегистрированных в различных регионах страны. В этом году, после возвращения прав, Авербух 123 раза пренебрег ПДД . Всего за фигуристом числится около 300 нарушений, из которых он не оплатил треть.

Напомним, в 2019 году Илью Авербуха лишили прав на 4 месяца за выезд на встречную полосу.