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СМИ: знаменитого фигуриста наказали за нарушение самоизоляции

Машину спортсмена зарегистрировала камера наблюдения

СМИ сообщают, что Илья Авербух попал в список нарушивших самоизоляцию граждан. Машина фигуриста попала под взор камер наблюдения. Сообщается, что Range Rover, который по документам принадлежит спортсмену, был замечен во время движения по Северо-Восточной хорде со скоростью, превышающей 100 км/ч. 

Как сообщает "Собеседник", за несоблюдение требований режима повышенной готовности на авто выписали штраф 5 000 рублей на имя Ильи Изяславовича Авербуха. 

Это далеко не первый штраф фигуриста за неаккуратное вождение. Всего за ним числится нарушений на 72 тысячи рублей, зарегистрированных в различных регионах страны. В этом году, после возвращения прав, Авербух 123 раза пренебрег ПДД . Всего за фигуристом числится около 300 нарушений, из которых он не оплатил треть.

Напомним, в 2019 году Илью Авербуха лишили прав на 4 месяца за выезд на встречную полосу.

Евгения НАГОРСКАЯ

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