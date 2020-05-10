Седокова в изоляции обросла бородой

Певица удивила переменами во внешности

Анна Седокова показала изменившееся на карантине лицо. В сторис Инстаграм звезда опубликовала смешной ролик, где отдыхает, лежа на диване. Как видно на видео, в изоляции певица обзавелась густой черной бородой. К счастью, этот пугающий эффект возник лишь благодаря маске Инстаграм. Судя по всему, звезды, запертые дома, развлекаются, как могут.

Седокова, помимо видео с разнообразными фильтрами, искажающими лицо, увлеклась кулинарией. Она часто выкладывает в соцсети видеорецепты, где делится с подписчиками хитростями приготовления блюд. От скуки певицу спасает также домашний кинотеатр. Она показала семейный киносеанс, признавшись, что скучает по выходам на премьеры, "миллионам фоточек" и вредной, но вкусной еде.

Ранее артистка похвасталась отдыхом на свежем воздухе. Она рассказала, что у ее дома есть речка – в один из невероятно теплых дней она вывела собаку на прогулку, а сама решила позагорать. Седокова разделась до белья и прилегла на травку.