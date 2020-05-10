Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Седокова в изоляции обросла бородой

Седокова в изоляции обросла бородой
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица удивила переменами во внешности

Анна Седокова показала изменившееся на карантине лицо. В сторис Инстаграм звезда опубликовала смешной ролик, где отдыхает, лежа на диване. Как видно на видео, в изоляции певица обзавелась густой черной бородой. К счастью, этот пугающий эффект возник лишь благодаря маске Инстаграм. Судя по всему, звезды, запертые дома, развлекаются, как могут.

Седокова, помимо видео с разнообразными фильтрами, искажающими лицо, увлеклась кулинарией. Она часто выкладывает в соцсети видеорецепты, где делится с подписчиками хитростями приготовления блюд. От скуки певицу спасает также домашний кинотеатр. Она показала семейный киносеанс, признавшись, что скучает по выходам на премьеры, "миллионам фоточек" и вредной, но вкусной еде.

Ранее артистка похвасталась отдыхом на свежем воздухе. Она рассказала, что у ее дома есть речка – в один из невероятно теплых дней она вывела собаку на прогулку, а сама решила позагорать. Седокова разделась до белья и прилегла на травку.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Боевые верблюды и исчезнувший Кремль: малоизвестные факты о Великой Отечественной войне

О самых неожиданных событиях, которые помогли советской армии победить, - в подборке "Утро.ру"

Карантин в Петербурге продлили до лета: последние новости о коронавирусе в России

COVID-19 продолжает уносить жизни людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

953 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей