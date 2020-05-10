"Золотой голос" России изменился до неузнаваемости

Похоже, звезды в режиме самоизоляции определились с главным развлечением. Многие артисты увлеклись масками и фильтрами в Инстаграм, которые меняют внешность до неузнаваемости и даже уродуют, делая лица непропорциональными. Николай Басков сделал селфи с подобным эффектом.

Фото он выложил на своей странице в соцсети. На снимке у Баскова огромные рот и нос, а все лицо искривилось, словно в кривом зеркале.

"Когда закончится карантин ???" - вопрошает уставший от изоляции певец.

Лицо Николая рассмешило его коллег. Анна Семенович оставила под постом смеющиеся смайлики. Не отставали и поклонники артиста. Одни посмеялись, другие сделали замечание. Одну из пользовательниц оскорбило, что Басков "корчит рожи" в День Победы.

"В День Победы негоже рожи корчить. Настроение патриотическое", "Коля,никогда наверно!!!" "Аххаах, какие смешные))))" "Я открываю Инстаграм и вижу ЭТО" "О боже!Что это???" "какое уродство", – написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее знакомый Баскова раскрыл его секрет.