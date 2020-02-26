Тесть артиста вложил в него миллионы

Продюсер Андрей Маликов раскрыл правду о популярности Николая Баскова. По его словам, достичь успеха артисту помог правильно подобранный сценический образ, женитьба на дочери известного предпринимателя и деньги, которые тесть дал на раскрутку.

Вернуть вложенные миллионы удалось быстро, так как певец произвел впечатление на публику.

"В раскрутку Николая Баскова его продюсер вложил два миллиона долларов, а еще заставил певца жениться на собственной дочери", - пишет "Царьград".

Андрей Маликов напрямую не раскрыл имя тестя артиста, но, скорее всего, говорил о Борисе Шпигеле, на дочери которого женился "натуральный блондин". Через пять лет после свадьбы у супругов родился сын, но в 2008 г. они развелись. Так владелец "золотого голоса" потерял не только жену, но и покровительство ее отца.

Позже певец встречался с Оксаной Федоровой, Анастасией Волочковой и едва не женился на Виктории Лопыревой. Свадьба певца и модели была назначена на осень 2017 г., но так и не состоялась. Позже блондинка родила ребенка от другого мужчины и покорила всех формами. Новую спутницу Николай Басков публике пока не представил.