"Вкусная мамочка": Лопырева в микрошортах выставила себя напоказ

Телеведущая показалась в смелом виде

Виктория Лопырева, как и подобает фотомодели, умело позирует перед камерой, принимая такие соблазнительные позы, что поклонники головы теряют. И новый снимок, выложенный знаменитостью в соцсети, не стал исключением – фанаты завелись.

На нем красотка изображена в сексуальном наряде. Ее плечи, спина и ноги обнажены. Она стоит в профиль, повернувшись к камере лицом, и задумчиво смотрит куда-то.

"Why not change up the usual? (Почему бы не изменить обычное?)",

– спросила у подписчиков Виктория. И те отозвались, но больше их заинтересовал вид телеведущей.

Поклонники на комплименты не поскупились, отметив каждую мелочь и не позабыв, что недавно у Лопыревой родился сынок :

"Вкусная мамочка", Ослепительная", "Такой красивый выстрел", "Роковая красотка", "Богиня", "Вы как ангел. Виктории секрет", "Как же нравится... все не налюбуюсь...", "Что за девочка", "Всегда приятна глазу","Ты самая самая", "Шик", "Ножки, ааа, твои ноги", "Как собложки", "Вот это ноги, огонь", "Ваша фигура потрясающая! Вы очаровательная красавица!", "Ого! Неплохо так... Отличная девчонка на фото", "Виктория, ты просто обалденно, супер выглядишь", "Шикарная", "Великолепна", "Фотка бомбическая".

Мужчины, признаваясь в горячих чувствах ("Это была любовь с первого взгляда", "Аналогично"), завидовали избраннику прелестницы. "Везет же Игорю", "Повезло конечно Игорю с тобой", – написали они.

Некая дама предупредила модель об опасности: "Вика, Вас не пугает ненависть, которую разжигают на странице у Вашего избранника? Я бы на Вашем месте подстраховалась перед возвращением в Россию".

Как только в СМИ появились снимки телеведущей в интересном положении и ее возлюбленного – Игоря Булатова, – на обоих свалился негатив и от интернет-пользователей, и от близких знакомых. Звезду осуждали за роман с женатым мужчиной. Виктория, которая близко общалась с семьей избранника, будучи хорошей знакомой его супруги Таты Карапетян (даже забеременели они почти в одно и то же время), прервала молчание.

Российская телеведущая на спортивных каналах, фотомодель, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018 г. и посол ООН в России по борьбе с дискриминацией Виктория Лопырева не замужем. Летом 2017 г. заговорили, что 5 октября должна состояться свадьба Виктории и Николая Баскова, но они отложили церемонию.

Позже "натуральный блондин" заявил, что практически не видится с невестой. И тогда же сообщалось, что модель уже на пятом месяце беременности.

В этом году 6 февраля в одной из клиник Майами она родила от бизнесмена Игоря Булатова сына, которого назвала Марк Лионель. И уже через две недели блистала прелестями на виду и подписчикой своей страницы.