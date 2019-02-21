Увела и хвастается: Лопырева показала любовника

Модель решилась на довольно смелый шаг

Виктория Лопырева помиловалась с отцом своего ребенка – бизнесменом Игорем Булатовым – на глазах изумленной публики. Их совместное фото белокурая красотка выложила в соцсети.

Снимок, на котором воркующие голубки изображены на яхте, новоявленная мамочка не подписала. Под ним поставлены только скрепки и сердечко.

Возможность комментировать Виктория скрыла. Наверное, из опасения получить массу негатива, предположил Telegram-канал "Только никому".

Фото сделано на одном из популярных курортов неподалеку от Майами. Поездку туда Булатов подарил Лопыревой в честь рождения их ребенка.

"Игорь знает, что я очень люблю путешествовать. Поэтому лучшим сюрпризом для меня может стать поездка в то место, где я еще не была",

– рассказала звезда в эксклюзивном интервью. И отметила, что давно мечтала попасть именно на этот остров.

Хотя там есть аэропорт, куда из Майами можно долететь меньше чем за час, парочка решила отправиться в путь на машине. На дорогу ушло около двух часов.

Сынок, которого родители взяли с собой, перенес это хорошо – он сладко спал в автокресле, сообщила молодая мама. И добавила, что "они с Игорем" отлично управляются с малышом.

Накануне Лопырева снова пояснила необычное имя сынишки, родившегося в один день с Роналду и Неймаром – 5 февраля. "Конечно же, все дело в футболе", – написала Лопырева.

Недовольство подписчиков, которые не раз выражали возмущение поведением модели, не мешает Виктории вовсю наслаждаться материнством. Но в заботах о наследнике, как теперь видно, блондинка не забывает устраивать и романтические праздники для любимого мужчины.

На днях Виктория не удержалась и опубликовала в Сети свое фото в купальнике. Кадр произвел настоящую сенсацию. Многие фолловеры отметили, что еще никому не удавалось прийти в форму после родов так быстро.

У модели Марк-Лионель – первый ребенок. А ее возлюбленный до этого дважды стал отцом: жена Татевик Карапетян родила ему двоих детей. Из-за этого пользователи Сети и обрушили свой гнев на Лопыреву – они обвинили ее в том, что она увела Булатова из семьи.