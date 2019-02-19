Лопырева возмутила голыми снимками после родов

Модель напрасно похвалилась идеальной фигурой

Виктория Лопырева, которая стала мамой 14 дней назад, выложила в соцсети новое фото. На свою беду она показалась в купальнике, плотно облегающем все прелести.

"Завтра нашему мальчику... две недели, всего две, а уже не представляем, как жили без него", –

сообщила модель поклонникам. И добавила, что ей "пора браться за себя". Хотя "прежний вес уже вернулся, настало "время постепенно возвращаться к активному образу жизни и спорту", отметила красотка и спросила у рожавших подписчиц, "кто как приходил в форму – диеты/тренировки/процедуры".

Кадр произвел фурор. Подписчики разделились на два лагеря. Одни завистливо распекали красотку и глазам своим не могли поверить, что она так быстро восстановилась. "Вы точно рожали?.. Точно прошло 2 недели?", "Да Вы ведьма... Так быстро вы пришли в форму?", "А от кого ребенок?", "Жаль, что купальник не раздельный , чтобы посмотреть, как прежний вес уже вернулся", – ехидно прокомментировали такие.

Фанаты, напротив, восхитились тем, как быстро Виктория пришла в форму: "Идеально. Пример для подражания, как родить и не потолстеть. Поздравляю!", "Вау, как будто и не рожала, бывает же такое!", "Боже мой! Уже убрала живот после родов и фигуру подобрала! Вот что значит море рядом и наличие хорошей жизни!", "Вот что значит гены!.. Красотка".

Некоторые утверждали, что Лопыревой ничего больше не нужно, и пророчили, что дальше будет лучше. "Вам куда еще в форму?! Уже сногсшибательны", "Вика... сейчас расцветете еще больше!" – отметили они.

Другие советовали ей отдохнуть, чтобы организм успел восстановиться, и только потом приступать к тренировкам: "Спустя две недели тело точно не готово к спорту. С шести недель можно с физиотерапевтом укреплять внутренние мышцы, и только потом, через два-три месяца, кардио и физо. Советую вам слушать врача", "Вика, Вы и так красивая. Наслаждайтесь этим временем и больше отдыхайте, потом будете скучать по нему", "Никаких диет. Главное – есть в меру. Физнагрузки пока рано".

Ранее Лопыреву не раз ругали за то, что она "увела мужика", а теперь таким злопыхателям трудно изливать свой яд. Виктория ведет "мамочкин инстаграм" и рискует нарваться на недовольство завистниц, которые не понимают, как можно спустя две недели после родов выглядеть столь презентабельно, предупреждает Telegram-канал "Только никому".

Первенца модели и бизнесмена Игоря Булатова, который родился 6 февраля, назвали Марком-Лионелем. По словам блондинки, первое имя сыну дали в честь одного из прадедушек, а второе – выбрали в том числе и потому, что красотка представляла чемпионат мира по футболу. К тому же малыш родился в Майами, где много испаноязычных жителей, и почти в один день с Роналду и Неймаром, но звучание имени знаменитого португальца родителям понравилось больше.

На вопрос, почему рожала в Америке, а не на родине, Виктория ответила, что к такому решению пришла из-за погоды. Да и теперь они продолжают наслаждаться солнышком.

"Хотя в Москве прекрасные врачи и есть все условия для родов. Но вот только погода не радует: не люблю холод, слякоть и серость. В идеале – наших бы акушеров и майамский климат. Долго колебалась, когда думала, где рожать, но климат все перевесил. Так что мы планируем здесь остаться до тех пор, пока в Москву не придет тепло", – передает слова модели Womanhit.

Виктория Лопырева официально замужем никогда не была. Она прожила в гражданском браке с футболистом сборной России Федором Смоловым два года.

Следующим женихом модели долгое время считали Николая Баскова, парочка даже дату свадьбы наметила. Незадолго до того, как стало очевидно, что Виктория находится в интересном положении, певец заявил, что они больше не вместе.