Внешность дам, которых показал "натуральный блондин", шокировала россиян

Николай Басков снял трех красоток и фото опубликовал в соцсети. Подписчики страницы артиста удивляются и ругаются.

"Поздравляю финалисток и победительницу конкурса "Миссис Россия -2019", – объявил певец под кадром, в котором изображены дамы с коронами на головах.



Большинство пользователей были поражены внешностью женщин и разделились на две группы. Мужчины не могли понять, это шутка или серьезно, и веселились.

Женщины не пожалели красоток и возмущались:

"Миссис Ботокс?", "Конкурс, похоже, перепутали, это не "Миссис Россия", а "Мадам Пенсия", "Куда подевались настоящие русские красавицы?", "Это пародия на конкурс красоты?", "Это прикол?", "Боже!!! Боже!!! Ужас!", "Это реально финалистки?.. представляю тогда, кого отсеяли", "Бабы-ежки", "Почему такие старые", "Это ж сколько надо выпить, а, чтобы красавиц увидеть", "Жестко пошутили!!!", "Какой-то конкурс старушек". "Хороши бабули".

Конкурс "Миссис Россия-2019" завершился накануне. Корону победительницы вручили жительнице Геленджика Екатерине Нишановой. Это возмутило многих знаменитостей. Негативно высказалась светская львица и продюсер Яна Рудковская, не удержалась от критики и острая на язычок журналистка Божена Рынска.

То, что владелец "золотого голоса" отметил именно победительницу, дало повод слухам, что он "приударит" за новой "Миссис Россия", ведь подобный опыт есть – его и "Мисс Вселенная-2002" Оксану Федорову называли женихом и невестой. Хотя они и отмахивались от разговоров о романе, а потом и вовсе заявили, что между ними ничего нет.

Правда, если Николай захочет приударить за нынешней победительницей, он вполне может стать посмешищем звездных коллег из-за внешности дамы.

Ранее настоящий фурор произвело появление Николая Баскова на конкурсе "Мисс Русское Радио 2019". Длинноногие красавицы окружили певца со всех сторон.

В личной жизни певца было немало отношений с настоящими красотками. Позади остался роман с певицей Софией Кальчевой, которая по-прежнему пользуется успехом у мужчин. Долго публика ждала свадьбы артиста и модели Виктории Лопыревой, но этого так и не произошло. Несколько лет назад "натуральный блондин" встречался с некой Светланой и пришел с нею на вечеринку, посвященную самым стильным звездам отечественного шоу-бизнеса.