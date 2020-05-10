Публика оказалась в шоке от поступка украинской пианистки

Виталина Цымбалюк-Романовская довела поклонников до слез. Фанатов бывшей супруги Армена Джигарханяна растрогало ее выступление в День Победы.

Пианистка опубликовала клип. Она исполнила песню военных лет "Журавли", где не только сыграла мелодию на фортепиано, но и спела проникновенные строчки. Девушка призналась, что занимается вокалом с преподавателем онлайн. Для выступления красавица выбрала необычный наряд: черную, прозрачную блузу в сетку.

В перебивках на видео показали фото семьи Цымбалюк-Романовской, которые бережно передала ей родня из "украинской изоляции".

Народ пришел в восторг от выступления артистки. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.

"Да.Очень трогательное исполнение песни.До слез.Виталина, Вы необыкновенная девушка., штучный человек.Уважаю Вас. Очень красиво спето! Вы – сама нежность! И в голосе и боль, и слёзы. Хорошая Вы, Виталина. Столько пережить в последнее время. И остаться человеком... Спасибо Вам! Виталиночка, спасибо за музыкальную исповедь-это Ваша душа говорит", – писали наперебой поклонники.

Ранее Романовская показалась на публике в необычном виде. Сейчас артистка занята – пишет мемуары о бывшем муже – Армене Джигарханяне.