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Цымбалюк-Романовская возбудила народ своим жестом

Цымбалюк-Романовская возбудила народ своим жестом
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Публика оказалась в шоке от поступка украинской пианистки

Виталина Цымбалюк-Романовская довела поклонников до слез. Фанатов бывшей супруги Армена Джигарханяна растрогало ее выступление в День Победы. 

Пианистка опубликовала клип. Она исполнила песню военных лет "Журавли", где не только сыграла мелодию на фортепиано, но и спела проникновенные строчки. Девушка призналась, что занимается вокалом с преподавателем онлайн. Для выступления красавица выбрала необычный наряд: черную, прозрачную блузу в сетку. 

В перебивках на видео показали фото семьи Цымбалюк-Романовской, которые бережно передала ей родня из "украинской изоляции". 

Народ пришел в восторг от выступления артистки. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. 

"Да.Очень трогательное исполнение песни.До слез.Виталина, Вы необыкновенная девушка., штучный человек.Уважаю Вас. Очень красиво спето! Вы – сама нежность! И в голосе и боль, и слёзы. Хорошая Вы, Виталина. Столько пережить в последнее время. И остаться человеком... Спасибо Вам! Виталиночка, спасибо за музыкальную исповедь-это Ваша душа говорит", – писали наперебой поклонники. 

Ранее Романовская показалась на публике в необычном виде. Сейчас артистка занята – пишет мемуары о бывшем муже – Армене Джигарханяне. 

Рина КРАСНОВА

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