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Умер известный российский писатель

Умер известный российский писатель
Фото: pixabay.com
Почти месяц назад публицист перенес инсульт

Писатель и общественный деятель Константин Крылов умер в Москве на 53-м году жизни. Об этом сообщила его жена Надежда Шалимова.

Крылова не стало сегодня, 12 мая, написала супруга писателя на странице в "Фейсбук". Причину смерти Шалимова не уточнила.

Ранее, 20 апреля, публицист перенес инсульт, передает телеканал "360". После этого писатель находился в Боткинской больнице.

Константин Крылов – автор социологических и философских работ, в том числе исследований "Поведение" и "Особенности национального поведения", а также публицистических сборников "Нет времени" и "Прогнать чертей". Кроме того, он также известен как один из идеологов национализма в России.

Карина СИРАЗОВА

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