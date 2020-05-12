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Ушел из жизни известный актер

Ушел из жизни известный актер
Фото: pixabay.com
Звезде "Мулен Руж" было 80 лет

Известный австралийский актер Артур Дигнам умер от сердечного приступа, передает издание The Sydney Morning Herald.

Артист ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Широкому зрителю австралийский актер известен своими работами в кинолентах "Мулен Руж", "Их поменяли телами", "Прибежище Дьявола", "Мертвые дети", "Дуэлянты", "Дерево" и другими. Кроме этого, Артур Дигнам сыграл в популярных телесериалах "Школа разбитых сердец", "Новые Мстители" и "Бегство с Юпитера".

Известный киноактер также участвовал во многих театральных постановках.

Он появился на свет в 1939 году на небольшом австралийском острове. Талантливому артисту удалось заложить династию деятелей кино – его сын пошел по стопам отца и тоже стал актером.    

Ранее "Утро" сообщало о смерти известного российского писателя.

Ольга ФЕДОРОВА

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