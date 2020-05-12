Волочкова заявила о неизлечимом вирусе
Скандальная балерина Анастасия Волочкова не перестает эпатировать публику. На этот раз знаменитость заявила, что заражена неизлечимым вирусом.
Звезда разместила пост, в котором сообщила подписчикам, что сдала тест на новую коронавирусную инфекцию. Выяснилось, что COVID-19 балерина не болеет. Кроме того, по словам врачей, Волочкова обладает отменным здоровьем.
"Потому что я ежедневно физически тружусь, парюсь в русской бане, окунаюсь в ледяную купель, питаюсь очень легкой пищей и живу на позитиве", – поделилась в "Инстаграме" своими секретами звездная балерина.
При этом Волочкова нежданно заявила, что у нее все же есть вирус. Более того, по заверениям звезды, он не излечим и от него невозможно избавиться.
Свое шокирующее заявление Волочкова пояснила в видеоролике. Оказалось, что вирусом танцовщица назвала собственное трудолюбие, профессионализм и дисциплину.
"Самый главный вирус моей жизни – это трудолюбие. Это неизлечимо", – заверяет артистка.
Отметим, Анастасия Волочкова ограничила комментарии для пользователей, поэтому узнать, что думают о ее "болезни" поклонники, не представляется возможным.
Ранее Анастасия Вилочкова решила отпраздновать Новый год в мае.
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