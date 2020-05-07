Балерина показала, как проводит время на самоизоляции

Анастасия Волочкова нашла способ развлечь себя на карантине. Артистка решила отпраздновать Новый год в своем загородном доме. Танцовщица украсила елку гирляндой и вместе с загадочным спутником, личность которого она не раскрыла, пожарила шашлыки.

Детали неожиданного праздника и саму балерину в желтом костюме снимали на видео, которое после появилось в социальных сетях. Там же знаменитость написала, что "пора выходить из шизофрении". Судя по всему, звезда имела в виду, что находиться дома в условиях самоизоляции непросто.

"У нас елка зажжена. Мы решили сегодня устроить себе просто Новый год с костром", – рассказала балерина на видео, а потом написала поздравление подписчикам: – "С Новым годом! С новым наступающим счастьем!"

В "Инстаграм" Анастасия Волочкова также рассказала, что мясо она обычно в пищу не употребляет, но сейчас сможет позволить себе "самоизоляционный шашлык" в виде недожаренной курицы.

Во время карантина балерина все время проводит в роскошном загородном доме, откуда выходит для того, что репетировать. Даже в период пандемии знаменитость продолжает тренировать свое тело.

Как подписчики Анастасии Волочковой отнеслись к празднованию Нового года в мае, остается загадкой, ведь артистка предпочла скрыть комментарии к своим постам.