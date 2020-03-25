Балерина преобразила свое лицо

Анастасия Волочкова в самоизоляции не теряет времени даром. Она позвала к себе в гости специалиста, который сделал ей косметическую татуировку прямо на лице. Речь идет о татуаже бровей. Делают это процедуру так же, как и татуировку, только краску вводят не так глубоко.

Видео на кушетке балерина выложила в социальной сети. Подписчики смогли не только увидеть процесс создания новых бровей звезды, но и оценить ее стройные ноги.

"Вот и еще один вариант времяпрепровождения во время домашнего карантина и изоляции. Евгения приехала ко мне подкорректировать татуаж бровок", – комментирует все происходящее на видео танцовщица.

Анастасия Волочкова сидя дома не только успевает преображать свою внешность, но и радует поклонников талантом. Недавно она станцевала для них в прямом эфире – трансляцию с балериной вели прямо из ее дворца.

Знаменитая блондинка считает, что даже на карантине нужно придерживаться привычного распорядка дня – она, например, продолжает ежедневно репетировать. Также у танцовщицы, наконец, нашлось время на готовку. Она решила побаловать любимого мужчину кулинарным шедевром – пирогом со шпинатом.

Волочкова посоветовала всем не отдыхать дома, а использовать это время для активизации всех своих способностей, – передает StarHit.

Ранее Анастасия Волочкова окрысилась на журналистку после скандала с сухим льдом.