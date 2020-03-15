Волочкова окрысилась на журналистку после вечеринки с сухим льдом
Общение Анастасии Волочковой с журналисткой закончилось резким заявлением от танцовщицы. Знаменитая блондинка в переписке с представителем СМИ рассказала, что ей часто устраивают вечеринки с сухим льдом. Якобы мужчины заваливают ее цветами, подношениями, "пишут ее имя на лепешке". Похваставшись, Анастасия окрысилась на журналистку и начала оскорблять ее.
Все произошло после того, как танцовщицу начали критиковать из-за видео с сухим людом. Пользователи посчитали, что показывать его неуместно после страшной истории с "аптечным ревизирро" Диденко, но сама танцовщица уверена, что ей просто позавидовали.
"Вы мне пишете с незнакомого номера. Вы вообще кто? Вы никто. Вот в чем разница, понимаете, наша с вами. Она таковой будет оставаться по жизни", – начала Волочкова.
Танцовщица продолжила рассказывать в аудиосообщениях о своем любимом человеке и празднике, который он для нее устроил, а потом начала критиковать внешность журналистки, рассмотрев ее фото в мессенджере. Она назвала всех женщин, включая корреспондентку, страшными, "недолюбленными" завистницами.
"Для вас, завистниц, недолюбленых, страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин. <… > Я для вас опасность, мои котики, потому что вы страшные", – добавила звезда в переписке с представителем радиостанции "Говорит Москва" (орфография и пунктуация сохранены).
Спустя некоторые время Анастасия Волочкова решила удалить отправленные аудиозаписи с критикой, однако журналисты уже сохранили их свои архивы.
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