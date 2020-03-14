Все в дыму: Волочкова кричала на весь ресторан после трагедии
Анастасия Волочкова выложила видео с праздника, которое напомнило о страшном событии.
Танцовщица поделилась кадрами из ресторана на своей странице в Инстаграм. Вместе с гостями она сидит за столом, на котором стоит чаша, из которой валит густой дым. Подписчики разделились во мнениях – то ли это жидкий азот, то ли сухой лед. Поступок Волочковой после трагедии, которая случилась из-за сухого льда на дне рождения блогера Екатерины Диденко, раскритиковали. Некоторые пользователи заподозрили, что балерина "ловит хайп" и выразили свое возмущение.
Других покоробили громкие звуки, которые издавала Волочкова, подпевая группе "Братья Грим". Временами танцовщица, окутанная дымом, кричала чуть ли не на весь ресторан. При этом речь ее, казалось, была невнятной, а голос временами срывался. Звезда имела неосторожность открыть комментарии – там ей оставили немало неприятных сообщений (орфография и пунктуация сохранены).
"Выложить это, после такого скандала 🤦♂️😆 Ещё и комменты открыла сразу, по **** соскучилась" "Какой пьяный голос. Стыдно за теги Балет русский" "Уже ,после последних событий,страшно видеть сухой лёд в помещении" "Да это просто мерзко на фоне последних событий выставлять такое видео." "И комменты открыла именно здесь. Хайп ловит. Противно.." – высказались пользователи.
Ранее Волочкова забыла одежду в баре – балерину пришлось прикрыть шубой с чужого плеча.
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