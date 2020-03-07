Бывшая прима Большого театра покрутила парик в руках

Анастасия Волочкова решила кардинально сменить внешний вид с помощью парика. Знаменитость надела чужие длинные волосы, дополнила образ короткими шортами и пришла в ресторан. Там звезда схватила себя за косы и начала трясти ими перед камерой.

На одном парике Волочкова не остановилась. В своем "Инстаграм" она рассказала, что приобрела несколько моделей. Например, танцовщица примерила фиолетовые я ярко-красные волосы, затем ей на голове закрепили белую длинную косу и парик с короткой стрижкой. Будет ли Анастасия появляться с чужими волосами на голове теперь всегда – непонятно.

"Приобрела разные шиньоны, расчески и с косичками заплетенными уехала", – написала она в "Инстаграм".

Как оценили перемены во внешности балерины ее поклонники – узнать не удастся, ведь Анастасия предпочла скрыть комментарии.

Прическа Волочковой довольно часто обсуждалась журналистами и подписчиками. Когда-то в интернете предполагали, что звезда начала лысеть. К такому выводу тогда пришли пользователи, сравнив старые фотографии блондинки со свежими.

На последних снимках также можно заметить, что Анастасия Волочкова часто прикрывает голову капюшоном или собирает волосы в прическу.

До этого Анастасия Волочкова исполнила страстный танец в маленьком платье.