Балерина показала декольте перед камерой

Анастасия Волочкова решила устроить на дому салон красоты. Для этого знаменитая блондинка пригласила к себе косметолога и подруг. Для встречи гостей танцовщица выбрала полупрозрачную ночнушку с вырезом, позволяющим рассмотреть ее грудь.

Процедуры по преображению Волочковой проводили в гостиной на фоне кальяна и бутылки с неизвестным содержимым.

"Салон на дому в приятной атмосфере!" – написала Анастасия в "Инстаграм", где и разместила видео.

Также Волочкова призналась, что все в ее внешности абсолютное натуральное, кроме ногтей и бровей.

До этого рассмотреть естественную красоту Анастасии Волочковой смогли все подписчики – балерину засняли на диване в мини рядом с известным актером.