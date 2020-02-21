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"Салон на дому": Волочкова приняла гостей в прозрачной ночнушке

"Салон на дому": Волочкова приняла гостей в прозрачной ночнушке
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина показала декольте перед камерой

Анастасия Волочкова решила устроить на дому салон красоты. Для этого знаменитая блондинка пригласила к себе косметолога и подруг. Для встречи гостей танцовщица выбрала полупрозрачную ночнушку с вырезом, позволяющим рассмотреть ее грудь.

Процедуры по преображению Волочковой проводили в гостиной на фоне кальяна и бутылки с неизвестным содержимым.

"Салон на дому в приятной атмосфере!" – написала Анастасия в "Инстаграм", где и разместила видео.

Также Волочкова призналась, что все в ее внешности абсолютное натуральное, кроме ногтей и бровей.

До этого рассмотреть естественную красоту Анастасии Волочковой смогли все подписчики – балерину засняли на диване в мини рядом с известным актером. 

Дарья ПЕТРОВА

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