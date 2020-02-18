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Киску выпившей Волочковой потрогали на диване

Киску выпившей Волочковой потрогали на диване
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина пригласила в гости известного актера

Анастасия Волочкова расположилась на диване с Никитой Джигурдой. Приятель танцовщицы, как видно на фото в "Инстаграм", обнимает ее за плечо и голую ногу, пока блондинка трогает свою белую киску по кличке Лакки.

"Домашний вечер", – коротко подписала знаменитость.

Пригласить Джигурду к себе домой Волочкова решила сразу после дня рождения своей подруги, на котором выпивала что-то из бокала. На вечеринке Волочкова появилась во всеоружии – надела обтягивающее мини-платье и туфли на высоких каблуках.Однако на фото можно заметить интересную деталь – потолок над головой балерины стал кривым. Возможно, она использовала фотошоп, чтобы выглядеть стройнее. 

С Никитой Джигурдой балерина в последнее время общается все чаще. Недавно звезды вместе отправились в бар, после чего случился конфуз: Анастасия Волочкова оставила в заведении свою верхнюю одежду. 

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Дарья ПЕТРОВА

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