Балерина пригласила в гости известного актера

Анастасия Волочкова расположилась на диване с Никитой Джигурдой. Приятель танцовщицы, как видно на фото в "Инстаграм", обнимает ее за плечо и голую ногу, пока блондинка трогает свою белую киску по кличке Лакки.

"Домашний вечер", – коротко подписала знаменитость.

Пригласить Джигурду к себе домой Волочкова решила сразу после дня рождения своей подруги, на котором выпивала что-то из бокала. На вечеринке Волочкова появилась во всеоружии – надела обтягивающее мини-платье и туфли на высоких каблуках.Однако на фото можно заметить интересную деталь – потолок над головой балерины стал кривым. Возможно, она использовала фотошоп, чтобы выглядеть стройнее.

С Никитой Джигурдой балерина в последнее время общается все чаще. Недавно звезды вместе отправились в бар, после чего случился конфуз: Анастасия Волочкова оставила в заведении свою верхнюю одежду.