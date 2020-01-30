Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Дошла до суда: Волочкова отбирает миллионы у бывшего мужа

Дошла до суда: Волочкова отбирает миллионы у бывшего мужа
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина намерена вернуть свои деньги

Анастасия Волочкова не раз говорила, что дала в долг Игорю Вдовину, тогда еще супругу, $3 миллиона. С того момента прошло уже десять лет, а возвращать деньги бывший муж не торопится. Танцовщица решила отобрать свое через суд.

Как утверждает артистка, она обратилась в правоохранительные органы. Похоже, эпатажная блондинка хочет не только вернуть деньги, но и проучить экс-супруга, которого называет альфонсом.

"Заявление в правоохранительные органы уже написано. Думаю, что этому человеку все вернется в жизни бумерангом. Игорь содержит на мои деньги своих женщин, своих детей", – цитирует слова Волочковой Teleprogramma.pro.

Забыть свои обиды звезда, видимо, не может и через столько лет. Журналистам она рассказала, что официально замужем за Игорем Вдовиным не была, а роскошное торжество, за которым все наблюдали, было просто инсценировкой.

Скоро Анастасия Волочкова может официально вступить в брак. На вечеринке, посвященной своему дню рождения, балерина заявила, что в 2020 г. собирается замуж за избранника, которого тщательно скрывает от посторонних.

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей