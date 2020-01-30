Балерина намерена вернуть свои деньги

Анастасия Волочкова не раз говорила, что дала в долг Игорю Вдовину, тогда еще супругу, $3 миллиона. С того момента прошло уже десять лет, а возвращать деньги бывший муж не торопится. Танцовщица решила отобрать свое через суд.

Как утверждает артистка, она обратилась в правоохранительные органы. Похоже, эпатажная блондинка хочет не только вернуть деньги, но и проучить экс-супруга, которого называет альфонсом.

"Заявление в правоохранительные органы уже написано. Думаю, что этому человеку все вернется в жизни бумерангом. Игорь содержит на мои деньги своих женщин, своих детей", – цитирует слова Волочковой Teleprogramma.pro.

Забыть свои обиды звезда, видимо, не может и через столько лет. Журналистам она рассказала, что официально замужем за Игорем Вдовиным не была, а роскошное торжество, за которым все наблюдали, было просто инсценировкой.

Скоро Анастасия Волочкова может официально вступить в брак. На вечеринке, посвященной своему дню рождения, балерина заявила, что в 2020 г. собирается замуж за избранника, которого тщательно скрывает от посторонних.