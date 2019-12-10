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"Утонула": покрытую цветами Волочкову сняли в катафалке

"Утонула": покрытую цветами Волочкову сняли в катафалке
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Самая известная балерина страны напугала публику

Анастасия Волочкова сфотографировалась, возвращаясь домой после выступления. На снимке, сидя в машине в окружении букетов роз, она улыбается, видимо, довольная тем, как все прошло. 

Под кадром бывшая прима Большого театра сообщила, что "от души подарила Солнечногорску этот спектакль", а теперь "нарядно едет к любимому". И, поблагодарив зрителей "за эмоции", добавила, что ее "Майбах переполнен белыми розами", они даже не все там уместились – остальные букеты едут в "ГАЗели".

Однако не все подписчики разделяли ее радость. Некоторые, отметив, что "фото прямо сбило с толку", заволновались:

"Ой. боже. как в гробу... я аж испугалась", "Белый катафалк", "Буквально утонула в цветах", "Как на могиле", "Саван из роз... А дома пустота, кот и Лола", "Фу,Настька, напугала! Думала ,что случилось – в цветах лежишь "Завалили – так завалили цветами, от души", "Как на погосте".

Кто-то жалел балерину. "Она ведь неплохая баба... но что поделать – один человек взял и размазал ее, и все кубарем покатилось в ее жизни", "Только любимый ни на одном шоу не присутствовал, чтобы выйти на сцену и любимой Настеньке цветы подарить. Где-то читала, что от вранья у женщин волосы выпадают", – прокомментировали дамы.

Фанаты восхищались, злопыхатели ругались: "Какая красота!", "Анастасия, Вам очень идут белые розы!!!", "Очень шикарная женщина", "Бахвальство своей машиной и реклама грузоперевозок, никакой тут нет искренности и души, опять я, я, я...", "Ннастюха цветы оптом купила и сама себе подарила".

Ранее Анастасия Волочкова в куртке с мехом и унтах на голые ноги стоя растянулась в шпагате у камина, снялась в трусах и вытянула ноги на полу.

Фоторепортаж
Волочкова не стесняется ничего
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Полина ДОРОЖКИНА

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