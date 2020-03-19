Бывшая прима добилась справедливости через суд

Анастасия Волочкова уходила из Большого театра со скандалом. В процессе разборок счета звезды были заморожены. Вернуть ей зарплату решили только сейчас. Артистка получит доступ к деньгам спустя 16 лет.

Балерине начнут выплачивать ее гонорары за зарубежные гастроли и исполнение ведущих ролей на сцене театра. Деньги танцовщица должна была получить гораздо раньше. Еще в 2003 г. она выиграла суд. Тогда же, как утверждает сама королева шпагата, театр должен был разблокировать счета, но этого так и не было сделано.

"Большой провернул какую-то аферу с моими деньгами и заблокировал все мои счета, деньги, заработанные за 5 лет. Прошло 16 лет. 16! И спустя этот срок сотрудники банка помогли вернуть мои средства. Справедливость восторжествовала спустя годы!" – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".

Также Анастасия может рассчитывать на пенсию – артисты балета имеют право на нее уже в 35 лет. Однако пока артистка, игравшая ведущие роли в главных театрах страны, ничего не получает.

Сейчас знаменитая блондинка намерена добиться справедливости и в другом вопросе. Она хочет вернуть деньги, которые давала в долг отцу своей дочери. Бывший муж взял у нее несколько миллионов почти десять лет назад, но так и не вернул сумму. Терпение Анастасии Волочковой лопнуло – она обратилась в суд.