Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Волочкова коротает дни на улице у костра

Волочкова коротает дни на улице у костра
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка показала свои развлечения во время всероссийской самоизоляции

В свои 44 года Анастасия Волочкова остается самой красивой женщиной российского балета. Живая легенда Большого показала, как проводит время на карантине в своем роскошном доме в Подмосковье. Артистка опубликовала фото, на которых позирует у костра. 

Для отдыха бывшая прима выбрала синтетические микрошортики с таким модным у молодежи "тигриным" принтом и такую же майку в тон. Сверху накинула пуховик из искусственного меха. Свои  длинные и натруженные бесконечными физическими тренировками ноги украсила высокими красными меховыми лыжными ботинками. 

"Обстановка по кайфу", – коротко, но емко высказалась артистка. 

К сожалению, восхищение красотой и талантом Анастасии поклонники выразить не смогли: балерина закрыла комментарии. Все из-за того, что переодически неизвестные ненавистники устраивают ей травлю и пишут гадости. Как признавалась сама Волочкова, это делается за деньги. Злоумышленники нанимают ботов, которые обижают красотку. 

Ранее Анастасия показала, как проводит время в добровольной изоляции. Она сделала тату на лице – подарила себе новые брови. 


Рина КРАСНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Гороскоп на 30 марта: пять знаков ждет черный день

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 30 марта 2020 года

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей