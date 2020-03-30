Артистка показала свои развлечения во время всероссийской самоизоляции

В свои 44 года Анастасия Волочкова остается самой красивой женщиной российского балета. Живая легенда Большого показала, как проводит время на карантине в своем роскошном доме в Подмосковье. Артистка опубликовала фото, на которых позирует у костра.

Для отдыха бывшая прима выбрала синтетические микрошортики с таким модным у молодежи "тигриным" принтом и такую же майку в тон. Сверху накинула пуховик из искусственного меха. Свои длинные и натруженные бесконечными физическими тренировками ноги украсила высокими красными меховыми лыжными ботинками.

"Обстановка по кайфу", – коротко, но емко высказалась артистка.

К сожалению, восхищение красотой и талантом Анастасии поклонники выразить не смогли: балерина закрыла комментарии. Все из-за того, что переодически неизвестные ненавистники устраивают ей травлю и пишут гадости. Как признавалась сама Волочкова, это делается за деньги. Злоумышленники нанимают ботов, которые обижают красотку.

Ранее Анастасия показала, как проводит время в добровольной изоляции. Она сделала тату на лице – подарила себе новые брови.



