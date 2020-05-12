Певец показал, как развлекается на карантине

Звездный исполнитель Шура поделился с подписчиками забавным видео. Знаменитость, как и многие россияне, вынужден соблюдать режима самоизоляции и сидеть дома.

В это трудное время артист решил повеселить себя и своих поклонников и выложил в своем микроблоге в "Инстаграме" видеоролик, на котором моет пол в подъезде.

Особенно примечателен наряд звезды – Шура облачился в блестящее полосатое платье. Дополняет образ большой веер желтого цвета, которым знаменитость энергично размахивает.

"Когда концерты на карантине, а наряды остались не выгулянными! Думаю, почему не пройтись на лестничной площадке нарядным, а в спутницы взял швабру!" – подписал необычные кадры певец.

Видеоролик развеселил поклонников артиста. "Молодец – и чистоту навел и нас порадовал", "Весело у вас. Я тоже к вам хочу", "Такой юморной", – пишут подписчики в комментариях.

Многие также оценили яркий наряд Шуры. Свободное платье показалось подписчикам вполне подходящим облачением для развлечений на карантине.

Ранее "Утро" сообщало, что эпатажный артист перенес срочную операцию.