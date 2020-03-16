Шуру едва спасли от рака во второй раз
Александр Медведев, более известный как Шура, попал в больницу из-за проблем с желудком. У певца обнаружили огромную грыжу, которая уже начала перерастать в онкологическое заболевание. Артисту провели экстренную операцию, о чем он рассказал на своей странице в "Инстаграм".
Певец опубликовал видео, на котором врач говорит о диагнозе знаменитости. "Спасли от рака", – заключил артист и поцеловал боровшуюся за его жизнь девушку в висок. По словам мужчины, болезнь оказалась последствием изжоги, от которой он страдал на протяжении 20 лет.
Сейчас Шура чувствует себя хорошо, уже на четвертый день после операции он отправился на гастроли. Певец также поблагодарил всех врачей, которые спасли его от страшного заболевания.
"Сашечка, не болей. Здоровья тебе богатырского", "Берегите себя", "Пусть это будет последняя клиника в Вашей долгой жизни!" – пожелали артисту в комментариях.
Это не первая операция в жизни певца. Шуре уже приходилось бороться с раком и проходить курс химиотерапии. Также у него были серьезные проблемы с тазобедренным суставом, из-за чего он обращался в знаменитую уральскую клинику.
Ранее Шура снялся с Прохором Шаляпиным и рассказал о своих проблемах с жильем.
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