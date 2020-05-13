Популярная артистка пожаловалась на то, что ее "подкосила простуда"

Звезда 90-х Татьяна Буланова рассказала, как у нее начались проблемы со здоровьем.

Исполнительницу отправили в больницу с подозрением на инсульт. Обследование, по словам певицы, выявило тахикардию и дистонию. В конце апреля она получила возможность вернуться домой. На самоизоляции из-за пандемии артистка провела больше недели.

На днях Буланова снова почувствовала себя плохо. "Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая", – рассказала она StarHit.

Певица надеется, что это не коронавирус. Анализов звезда не сдавала, но заверила: если возникнет необходимость, сделает это. В настоящий момент она лечится дома, пишет "Вечерняя Москва".

Если Татьяна Буланова пока не сдавала тест на COVID-19, то король российской эстрады Филипп Киркоров озаботился этим. Певец проверил на наличие заболевания себя и близких. Результаты анализов оказались отрицательными.