Волочкова в лифчике и бандане показала необычный портрет убитого царя
Самая известная балерина России, бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова порадовала армию многочисленных фанатов новым фото. На нем красавица позирует в роскошной мраморной гостиной на фоне портрета с последним царем России Николаем Вторым.
Анастасия выбрала черный бюстгальтер и модный аксессуар – чалму, которую многие в быту зовут "банданой", небольшой отрез ткани, завязанный на голове так, чтобы не разлетались волосы. Как призналась танцовщица, модную вещицу ей подарила ее любимая домработница Лолочка. Артистка очень тепло отнеслась к презенту хозяюшки своего роскошного особняка, потому что она "ценит внимание".
На заднем плане в красивейшей гостиной артистки можно увидеть огромный ее портрет вместе с последним российским царем Николаем Вторым. Его с семьей расстреляли в подвале дома купца Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года.
Анастасия Волочкова – одна из самый популярных балерин России. Долгое время она солировала в Мариинском и Большом театре. Сейчас танцовщица занимается общественной деятельностью и активно помогает детям, работает во многих популярных проектах – даже попробовала себя в цирке.
Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая
Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек
Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая
Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Турция ужесточит правила въезда для туристов
- Трамп устроил скандал на брифинге по COVID-19
- Доктор Мясников: у коронавируса отмечается странная избирательность
- Новая вспышка COVID-19: Ухани грозит вторая волна эпидемии
Здоровье
- Жирный молочный продукт защитит от проблем с сердцем
- Известный врач развеял миф о вреде плотного ужина
- Иглоукалывание и сон: секреты китайских долгожителей отсрочат старость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик