Волочкова в лифчике и бандане показала необычный портрет убитого царя

Самая известная балерина России показалась в необычном виде

Самая известная балерина России, бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова порадовала армию многочисленных фанатов новым фото. На нем красавица позирует в роскошной мраморной гостиной на фоне портрета с последним царем России Николаем Вторым.

Анастасия выбрала черный бюстгальтер и модный аксессуар – чалму, которую многие в быту зовут "банданой", небольшой отрез ткани, завязанный на голове так, чтобы не разлетались волосы. Как призналась танцовщица, модную вещицу ей подарила ее любимая домработница Лолочка. Артистка очень тепло отнеслась к презенту хозяюшки своего роскошного особняка, потому что она "ценит внимание".

На заднем плане в красивейшей гостиной артистки можно увидеть огромный ее портрет вместе с последним российским царем Николаем Вторым. Его с семьей расстреляли в подвале дома купца Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года.

Анастасия Волочкова – одна из самый популярных балерин России. Долгое время она солировала в Мариинском и Большом театре. Сейчас танцовщица занимается общественной деятельностью и активно помогает детям, работает во многих популярных проектах – даже попробовала себя в цирке.



