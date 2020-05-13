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Волочкова в лифчике и бандане показала необычный портрет убитого царя

Волочкова в лифчике и бандане показала необычный портрет убитого царя
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Самая известная балерина России показалась в необычном виде

Самая известная балерина России, бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова порадовала армию многочисленных фанатов новым фото. На нем красавица позирует в роскошной мраморной гостиной на фоне портрета с последним царем России Николаем Вторым. 

Анастасия выбрала черный бюстгальтер и модный аксессуар – чалму, которую многие в быту зовут "банданой", небольшой отрез ткани, завязанный на голове так, чтобы не разлетались волосы. Как призналась танцовщица, модную вещицу ей подарила ее любимая домработница Лолочка. Артистка очень тепло отнеслась к презенту хозяюшки своего роскошного особняка, потому что она "ценит внимание". 

На заднем плане в красивейшей гостиной артистки можно увидеть огромный ее портрет вместе с последним российским царем Николаем Вторым. Его с семьей расстреляли в подвале дома купца Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. 

Анастасия Волочкова – одна из самый популярных балерин России. Долгое время она солировала в Мариинском и Большом театре. Сейчас танцовщица занимается общественной деятельностью и активно помогает детям, работает во многих популярных проектах – даже попробовала себя в цирке. 


Марина МОНРО

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