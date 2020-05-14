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Появились первые подробности смерти Мещеряковой

Появились первые подробности смерти Мещеряковой
Кадр из фильма "Охота жить" (2014)
Заслуженную артистку ограбили за несколько дней до трагедии

Стали известны первые детали смерти звезды фильма "А зори здесь тихие" Аллы Мещеряковой, вести о которой появились сегодня.

Оказывается, заслуженная артистка РСФСР скончалась еще 11 мая. Об этом сообщает Союз кинематографистов.

Причина смерти актрисы пока не известна, однако выяснилось, что за несколько дней до трагедии в семье Мещеряковой случилось неприятное происшествие. По данным РЕН ТВ, сиделка режиссера Владимира Коновалова, мужа звезды, обокрала их.

Дочь документалиста Наталья рассказала, что из квартиры в Аптекарском переулке похитили 30 тыс. руб. и драгоценности Мещеряковой. По предварительным данным, ограбление произошло в период с 9 по 11 мая.

Сейчас подозреваемую разыскивает полиция.

Мещерякова служила в Московском государственном театре киноактера с 1965 г., напоминает сайт "Комсомольская правда". Заслуженная артистка России также сыграла в 80 фильмах. Среди них - "Калина красная", "Вальс" и сериал "Оптимисты", который стал одной из последних работ звезды, пишет телеканал "360".

Коллеги отзывались о Мещеряковой как о талантливой и интеллигентной актрисе, воплощением женской красоты и сердечности, отмечает "Вечерняя Москва".

О смерти Аллы Мещеряковой сообщили 14 мая. Звезде было 77 лет.

Карина СИРАЗОВА

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