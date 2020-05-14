Появились первые подробности смерти Мещеряковой
Стали известны первые детали смерти звезды фильма "А зори здесь тихие" Аллы Мещеряковой, вести о которой появились сегодня.
Оказывается, заслуженная артистка РСФСР скончалась еще 11 мая. Об этом сообщает Союз кинематографистов.
Причина смерти актрисы пока не известна, однако выяснилось, что за несколько дней до трагедии в семье Мещеряковой случилось неприятное происшествие. По данным РЕН ТВ, сиделка режиссера Владимира Коновалова, мужа звезды, обокрала их.
Дочь документалиста Наталья рассказала, что из квартиры в Аптекарском переулке похитили 30 тыс. руб. и драгоценности Мещеряковой. По предварительным данным, ограбление произошло в период с 9 по 11 мая.
Сейчас подозреваемую разыскивает полиция.
Мещерякова служила в Московском государственном театре киноактера с 1965 г., напоминает сайт "Комсомольская правда". Заслуженная артистка России также сыграла в 80 фильмах. Среди них - "Калина красная", "Вальс" и сериал "Оптимисты", который стал одной из последних работ звезды, пишет телеканал "360".
Коллеги отзывались о Мещеряковой как о талантливой и интеллигентной актрисе, воплощением женской красоты и сердечности, отмечает "Вечерняя Москва".
О смерти Аллы Мещеряковой сообщили 14 мая. Звезде было 77 лет.
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