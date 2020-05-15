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Фото поразило публику: звезда "Сватов" сильно изменилась

Фото поразило публику: звезда "Сватов" сильно изменилась
Анна Полищук Фото: instagram.com/zvezdi_svatov
Юная актриса заметно повзрослела

В соцсети появилось фото Анны Полищук, которая сыграла Вику в популярном сериале "Сваты". На коллаже в инстаграм-аккаунте, посвященном звездам сериала, можно разглядеть, как изменилась актриса с момента съемок.

На первом снимке Полищук всего 8 лет. В проект юную актрису пригласили в 2011 г. – зрители познакомились с ее героиней в пятом сезоне "Сватов". По сюжету Вика, которую сыграла артистка, приезжает к бабушкам и дедушкам в гости.

Поклонникам сериала понравилась яркая героиня, и Полищук пригласили поработать и над шестым сезоном "Сватов". После этого актриса исполнила роли и в других популярных проектах - "Домоправитель" и "1+1 дома".

На второй фотографии в коллаже, который сделали поклонники сериала, Полищук показана выросшей и заметно изменившейся. Сейчас девушке уже 17 лет, она живет в Киеве и оканчивает школу. На своей странице в "Инстаграм" Полищук постит фотографии редко – последний снимок появился в октябре прошлого года.

Именно поэтому в комментариях так удивились переменам во внешности юной актрисы. "Очень красивая! И в детстве была, и сейчас", "Повзрослела!" – написали инстаграм-пользователи.

Ранее звезда "Сватов" Анна Кошмал опубликовала фотографию в пиджаке на голое тело.

Карина СИРАЗОВА

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