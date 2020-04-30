Актриса опубликовала снимок в брючном костюме

Анна Кошмал, сыгравшая Женю в сериале "Сваты" поделилась с подписчиками в социальной сети фотографией в пиджаке. Его 25-летняя знаменитость надела прямо на голое тело.

Смелый снимок произвел впечатление на пользователей "Инстаграм". Комментаторы восхитились красотой Кошмал и заметили, что девушка заметно повзрослела. Пока одни подписчики вспоминали, как актриса играла в "Сватах", другие критиковали звезду. По их мнению, оголяться на фото Анне не стоило.

Всем возмущающимся киноактриса ответила, что считает человеческое тело прекрасным, а в эстетичных фотографиях не видит ничего постыдного.

"Мне нравится, как ты в роли Женьки играешь, ты супер", "Какая же красавица", "Анна, скажите, почему большое количество известных девушек со временем оголяются?", "Очень красивая, все расцветает", – похвалили звезду подписчики.

Актерская карьера Анна Кошмал началась в 2011 году. Тогда 17-летняя девушка попала на кастинг сериала "Сваты". После прослушивания ее утвердили на роль Жени Ковалевой в подростковом возрасте. Участие в съемках стало началом успешной карьеры артистки.

Новый сезон сериала, который, по слухам, может стать заключительным, уже начали снимать. Считается, что последняя часть фильма с участием Анны Кошмал, Федора Добронравова, Татьяны Кравченко и других артистов выйдет в 2021 году. В актерском составе картины произошли изменения – Людмила Артемьева отказалась от съемок. Ее коллеги предполагают, что артистка могла запросить большой гонорар.