Звезда "Сватов" показала фото в пиджаке на обнаженное тело
Анна Кошмал, сыгравшая Женю в сериале "Сваты" поделилась с подписчиками в социальной сети фотографией в пиджаке. Его 25-летняя знаменитость надела прямо на голое тело.
Смелый снимок произвел впечатление на пользователей "Инстаграм". Комментаторы восхитились красотой Кошмал и заметили, что девушка заметно повзрослела. Пока одни подписчики вспоминали, как актриса играла в "Сватах", другие критиковали звезду. По их мнению, оголяться на фото Анне не стоило.
Всем возмущающимся киноактриса ответила, что считает человеческое тело прекрасным, а в эстетичных фотографиях не видит ничего постыдного.
"Мне нравится, как ты в роли Женьки играешь, ты супер", "Какая же красавица", "Анна, скажите, почему большое количество известных девушек со временем оголяются?", "Очень красивая, все расцветает", – похвалили звезду подписчики.
Актерская карьера Анна Кошмал началась в 2011 году. Тогда 17-летняя девушка попала на кастинг сериала "Сваты". После прослушивания ее утвердили на роль Жени Ковалевой в подростковом возрасте. Участие в съемках стало началом успешной карьеры артистки.
Новый сезон сериала, который, по слухам, может стать заключительным, уже начали снимать. Считается, что последняя часть фильма с участием Анны Кошмал, Федора Добронравова, Татьяны Кравченко и других артистов выйдет в 2021 году. В актерском составе картины произошли изменения – Людмила Артемьева отказалась от съемок. Ее коллеги предполагают, что артистка могла запросить большой гонорар.
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