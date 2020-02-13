На актрису накладывают все больше грима

Татьяна Кравченко, играющая Валентину Будько, показалась на съемках нового сезона сериала "Сваты". В Инстаграм начали обсуждать внешность знаменитости, которая закрыла голову платком.

Снимок опубликовали в соцсети фанаты актрисы, которые ею восхищаются. Нашлись и критики.

Как пишет Politeka, пользователи обратили внимание на то, что актриса постарела, а грим не скрывает ее возраст.

"На Валюхе много грима, но она очень постарела", "Любимейшая! Здоровья Вам и чтобы вы были в строю", "Как же я люблю Ваше творчество. Пусть у Вас все будет хорошо гладко", "Красотка русская", "Правду говорят, что женщина с годами только краше, любимая актриса", – высказались комментаторы под фото звезды "Сватов".

Татьяне Кравченко 66 лет. В сериале она снимается с 2008 года. Предполагается, что новый сезон популярной кинокартины выйдет на экраны в 2021 году.

Ранее сообщалось, что актрису, сыгравшую знаменитую Валюху, преследует маньяк.