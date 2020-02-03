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Звезда "Сватов" обнажила бедра и произвела фурор

Звезда "Сватов" обнажила бедра и произвела фурор
Кадр из сериала "Сваты-6" (2012-2013)
Артистка надела платье с огромным разрезом

Анна Кошмал, которая играет Женю в популярном сериале "Сваты", похвасталась в соцсети идеальной фигурой. Звезда, которая начала сниматься совсем юной, надела белое платье с открытыми плечами и умопомрачительным разрезом, позволившим оценить ее стройные ножки. Многие были покорены.

"Перестань уже быть такой неотразимой", "Анечка, ты такая великолепная", "Потрясающая милота", "Это уж слишком. Какая красотка, аж глаза слепнут... Секс-бомба", "Аня, ну нельзя быть настолько красивой", "Девочка, ты просто супер!", "Маленькая была красивая А сейчас... ну очень красива", "Лучшая", – написали восторженные фанаты на странице девушки в Инстаграм.

Молоой актрисе не адресовали ни одного негативного комментария – только лишь комплименты. 

Ранее актер Федор Добронравов, здоровье которого не раз беспокоило поклонников, рассказал, что новый сезон "Сватов" обязательно появится на экранах в 2020 году. Зрители с нетерпением ждут этого момента, ведь шестой сезон показали еще 3 года назад. Сериал начался в 2008 г. и сразу стал очень популярен.

Валентина МАЙОРОВА

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