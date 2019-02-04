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Состояние звезды "Сватов" напугало поклонников

Федор Добронравов. Фото: www.globallookpress.com
Зрители расстроились из-за болезни актера и стали требовать деньги за билеты

Федор Добронравов, по словам врачей, находится в предынсультном состоянии. За несколько часов до начала спектакля в Рязани, в котором он участвует, актера срочно госпитализировали с очень высоким давлением.

Тонометр показал больше 200. Коллеги быстро вызвали "скорую". Татьяна Васильева сообщила зрителям, что Федор Добронравов не сможет играть по состоянию здоровья.

Публика в основном спокойно приняла другого исполнителя главной роли. Однако нашлись и такие, кто пошел в кассу с требованием вернуть деньги за билеты. "Мы приехали из дальних сел исключительно из-за Добронравова", – пояснили они.

Старшего сына актера Виктора удивил вопрос журналистов о здоровье отца. "Ой, я ничего об этом не слышал", – заявил он корреспонденту "Экспресс-газеты" по телефону и повесил трубку. В московском театральном агентстве "Миллениум", которое возит этот спектакль, сказали, что в Туле актер выйдет на сцену.

Однако и там любимый зрителями артист на сцену не вышел. А в кассе, куда позвонили журналисты, рассказали, что в спектакле примут участие "все заявленные артисты, кроме Добронравова", так как он "серьезно заболел".

Два дня назад в Instagram актера появилось сообщение: "Отыграли! Спасибо Питер, ты прекрасен". Поклонники восхитились и пожелали кумиру всего доброго.

"Замечательный и веселый человек, среди тех, кого я видел, самый забавный актер", "Здоровья Вам!", "Спасибо Вам огромное за Ваш труд и самоотдачу!" – написали они и попросили, чтобы актер приехал в города, где его ждут.

Весной прошлого года у звезды сериала "Сваты" случился инсульт. Медики прибыли к театральному залу, где Добронравову стало плохо, через считанные минуты. Они сделали актеру сильно действующий укол и отвезли его в больницу, где он находился больше месяца – ему сделали операцию и провели курс реабилитации.

Полина ДОРОЖКИНА
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