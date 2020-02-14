Сейчас обоим приходится снова работать вместе

Съемки нового сезона сериала "Сваты" продолжаются. К актерскому коллективу вновь присоединился Анатолий Васильев, герой которого умер в предыдущих сериях. Журналисты сразу же вспомнили о конфликте, который якобы существует между ним и Федором Добронравовым. Последний решил раскрыть всю правду об отношениях с коллегой.

По словам Добронравова, никакой вражды с Васильевым у него нет, а решение того уйти из сериала ради съемок в другом проекте он понимает. Все слухи об их конфликте он назвал выдумкой.

"Это тоже неправда. Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект: что здесь такого? Мы все работаем. На тот период у него был какой-то художественный фильм, видимо. Он был для артиста более ценен, вот и все", – рассказал Федор Добронравов "Собеседнику".

Более того, актер сериала "Сваты" очень рад, что на площадке они, наконец, встретились всем составом. По его словам, это самый лучший проект в его жизни.

Также Федор Добронравов прокомментировал сообщения журналистов о его плохом здоровье. Артист уверяет: с ним все в полном порядке, в больницу он не попадал, а уходить из профессии не собирается.

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