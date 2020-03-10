Коллега считает, что звезду не устроил гонорар

Продолжаются съемки нового сезона сериала "Сваты". В актерском составе картины произошли изменения: на экраны вернется персонаж Анатолия Васильева, который ранее, по сюжету, умер, а вот актриса Людмила Артемьева в фильме не появится. Об этом рассказала ее коллега Татьяна Кравченко.

Актриса, играющая Валентину Будько, призналась журналистам, что Артемьева отказалась сниматься, однако причины такого решения точно никому не известны. Сама звезда "Сватов" предполагает, что все дело в деньгах. Якобы ее напарница не смогла договориться с руководством сериала о гонораре.

"Почему? Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю", – цитируют Кравченко журналисты.

Предположительно, седьмой сезон сериала "Сваты" выйдет на экраны в 2021 г., пока же полным ходом идут съемки картины. Зимние сцены уже сняли, актеры вернутся на площадку ближе к лету.

Звезды в разговоре с изданием Собеседник" упомянули, что в новых сериях речь пойдет о прошлом героев. Для съемок привлекли молодых актеров, которые будут играть семью Будько в юности.

Как добавляют журналисты со ссылкой на слова режиссера, седьмой сезон сериала "Сваты" станет последним. Одна из актрис картины заметно изменилась, а слухи о здоровье ее коллеги не раз пугали поклоников.